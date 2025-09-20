Romie et Joël de Star Académie annoncent une grande nouvelle

Eh oui, Joël Vogt et Romie Lacasse , que plusieurs soupçonnaient d'entretenir une liaison amoureuse, ont publié une photo conjointe sur leurs réseaux sociaux respectifs. Vous pouvez voir la jolie photo du couple ci-dessous.

Après des mois et des mois de rumeurs, pratiquement depuis la sortie de l'Académie, au printemps dernier, deux académiciens de la cuvée 2025 du populaire concours de chant ont annoncé ce vendredi qu'ils formaient officiellement un couple!

Nous joignons nos félicitations à la voix des internautes, qui sont très nombreux à commenter la nouvelle. Sous la publication, Katrine Sansregret, également issue de la précédente édition de Star Académie, a écrit « mes préférés du monde entier 🤎 », tandis que l'humoriste Mathieu Dufour y est allé d'une remarque comique, à sa façon : « Je veux être célébrant au mariage xx ». D'autres encore soulignent leur « surprise » quant à l'annonce, avouant que leur relation était plutôt évidente à deviner. Bref, longue vie au couple RoJo!

Rappelons qu'un peu plus tôt cet été, en plein spectacle, les tourtereaux avaient répondu de façon nébuleuse à la question à savoir s'ils étaient en couple, prétextant n'être que des amis. Les détails ici. Nous voilà désormais fixés!

Par ailleurs, depuis la fin de leur aventure à Star Académie, Joël et Romie ont été aperçus à plusieurs reprises ensemble sur les réseaux sociaux, en interprétant plusieurs chansons en duo. Leur plus récent effort est une sublime reprise d'un classique de MixMania, qu'on vous invite à écouter dans cet article. Leurs voix se conjuguent si bien ensemble!

