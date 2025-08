La relation entre Joël et Romie abordée dans le spectacle de Star Académie

Cela fait déjà plusieurs semaines qu'une rumeur laisse entendre que Joël et Romie de Star Académie formeraient un couple.

Les deux principaux intéressés ont toujours nié la chose, mais sur les réseaux sociaux, des internautes affirment les avoir vus s'embrasser dans des lieux publics et leur complicité semble de plus en plus évidente dans leurs vidéos.

Même dans le spectacle de Star Académie, présentement en tournée dans les festivals, il en est question.

En effet, pendant le spectacle, l'animateur Jean-Philippe Dion pose des questions aux académiciens. Il demande entre autres à Romie et Joël des nouvelles de leur amour, ceux-ci répondent alors simplement : « sans commentaire ».

Ce n'est d'ailleurs pas la seule allusion à leur situation conjugale, puisque lorsque Joël chante « Pretty Woman » dans l'un des nombreux medleys, il fait tournoyer Romie. Voyez un extrait dans la vidéo au bas de l'article. Aussi, lorsque les académiciens entonnent la chanson-thème au début du spectacle, Joël et Romie scandent certaines paroles en se regardant dans les yeux.

Joël et Romie ont définitivement une belle relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale... Pour le moment, ils s'amusent avec l'ambiguïté et font bouillonner la toile! Officialiseront-ils une relation dans les prochaines semaines? À suivre!