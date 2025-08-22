Accueil
Vidéo : Romie et Joël de Star Académie chantent du MixMania

Une jolie chanson qui est rarement reprise.

Romie et Joël
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Romie Lacasse et Joël Vogt de Star Académie ont pris l'habitude de partager des duos musicaux sur les réseaux sociaux.

Après avoir interprété plusieurs classiques anglophones, Romie et Joël se sont risqués à une chanson de MixMania.

Le duo - dont les voix se mélangent parfaitement - a donc interprété « Tant que l'on s'aime », une pièce qui était originalement chantée par Claudia et Jérémy dans la deuxième mouture de la téléréalité de Vrak tv.

Voyez le résultat ci-dessous.

Mentionnons que toute la bande de Star Académie a offert le dernier concert de leur tournée dans les festivals la semaine dernière à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'animateur et producteur de l'émission Jean-Philippe Dion a d'ailleurs écrit un message très touchant sur ses réseaux sociaux afin de souligner la fin de ce chapitre. Lisez le tout ici.

Une partie de la bande était à nouveau réunie cette semaine pour assister à un match des Alouettes de Montréal. Voyez une photo ci-dessous.

