Jean-Philippe Dion souligne avec émotion la fin d'un projet

C'est ce vendredi qu'avait lieu la toute dernière représentation du spectacle de Star Académie, tandis que les académiciens de la cuvée 2025 ont entrepris cet été une véritable tournée des festivals québécois.

Cette célébration scénique faisait office de retrouvailles pour les 14 candidats de la saison, pendant laquelle la jeune Mia Tinayre a remporté les honneurs un peu plus tôt cette année. Pour l'occasion, ceux-ci ont partagé la scène à nouveau, au Festivent de Lévis et à l'Osisko de Rouyn-Noranda. Le lendemain de l'ultime spectacle, qui s'est déroulé à l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'animateur Jean-Philippe Dion a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé, sans doute très ému.

« Fin de chapitre !

On a terminé hier soir notre tournée de @staracademietva à l’International de @montgolfieres ! Une soirée qui restera gravée à jamais. C’était mon dernier projet de groupe avec les Académiciens. Un an à apprendre à se connaître, à vivre des rushs d’adrénaline pas possibles. J’ai été chanceux de vivre tout ça avec vous. 💙 Continuez à les soutenir, à écouter leur musique, à aller les voir en show, à leur dire que vous les aimez sur les réseaux. Merci @garouofficial pour ta présence hier et @juniorbombardier l’étincelle de cette tournée! Bravo et merci à toute l’équipe pour cette aventure de fou! Crédit 📸 : mon fils ! #StarAcademie2025 »

Le photo qui accompagne ce texte, où on peut voir tous les académiciens 2025 sur la scène, est sublime. Elle figure en bas de l'article. Lors de la grande première de cette tournée, la qualité de la production nous avait particulièrement plue, pour une soirée des plus réussies. Lisez notre avis ici.

Par ailleurs, mentionnons que la relation entre Romie et Joël, qui est le théâtre de plusieurs rumeurs depuis le début de Star Académie 2025, a fait l'objet d'une intervention de Jean-Philippe, sur la scène du spectacle, il y a quelques semaines. Découvrez leur réponse dans cet article.