Katrine Sansregret de Star Académie lance deux nouvelles chansons

Les adeptes de Star Académie seront ravis d'apprendre que la finaliste Katrine Sansregret lance ce vendredi deux nouvelles chansons, dans lesquelles ses adeptes retrouveront sa voix puissante et si touchante.

Les extraits « par où partir » – une ballade introspective dévoilée en primeur lors de la grande finale – et « laisse-moi revenir », un titre qui aborde l’éloignement et la réconciliation, sont certainement chargés d'émotions. C'est un plaisir de retrouver les magnifiques intonations de Katrine!

Sur ses réseaux sociaux, celle-ci s'est adressée à son public en indiquant :

J’attendais le release de cette chanson-là impatiemment depuis des mois, je suis sur un nuage. Merci d’être là, d’attendre mes chansons, ce n’est pas fini, c’est rien qu’un début

Après le succès de la chanson « Minable », parions que ces nouveaux titres sauront séduire à leur tour.

Écoutez un extrait de « par où partir » ci-dessous.

Les deux chansons sont disponibles sur les plateformes d'écoute.