Rare sortie publique pour Jason Roy Léveillée et son amoureuse

Pour la 40e édition des Gémeaux, des centaines d'artistes étaient réunis pour rendre hommage aux meilleurs productions, artistes et artisans de notre formidable télévision québécoise.

Nous avons notamment eu l'occasion de croiser Jason Roy Léveillée, présent puisque la série Dumas se retrouvait en nomination comme émission coup de coeur de l'année, au terme d'un vote populaire. C'est finalement En direct de l'univers qui a remporté le trophée convoité.

Le sympathique comédien était accompagné de son amoureuse Aryane.

Rappelons qu'Aryane a donné naissance à leur premier enfant en juin 2024, le petit Tyler!

Le comédien abordait sa nouvelle vie de papa ici.

