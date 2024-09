Jason Roy-Léveillée aborde sa nouvelle vie de papa

Croisé lors du lancement de la série Dumas, le comédien Jason Roy-Léveillée a bien voulu nous parler de sa nouvelle vie de famille. On se souviendra que sa conjointe Aryane et lui-même ont accueilli un premier enfant à la fin de juin, le petit Tyler. Voyez l'annonce en photo ici.

Évidemment, le nouveau papa est au sommet de son bonheur, comme il nous l'explique :

J'adore ça. Tu l'aimes donc bien cette petite face-là!

« On dirait que ça m'a pris genre trois semaines. Je l'avais dans les bras un moment donné puis là, j'ai réalisé que j'avais un enfant. Genre, on dirait que le début, t'es dans les vapes. Là, je l'avais dans les bras et j'étais comme... Je suis parti à brailler, j'en revenais pas. »

C'est hypnotisant comme un feu de camp.

Il ajoute : « Il commence à sourire. Tu le trouves beau, tu le trouves... c'est extraordinaire! »

Dans Dumas, Jason Roy-Léveillée incarne Anthony Dumas, le fils du rôle-titre joué par l'unique Gildor Roy. C'est un rôle complexe qui lui permet d'embrasser une certaine part d'ombre.

Concernant sa collaboration avec Gildor, le comédien nous dit : « C'est tellement un être humain extraordinaire, tellement généreux. Il en a fait une, puis une autre des séries. C'est impressionnant de le voir aller. Ça fait que j'essaie le plus possible d'apprendre. C'est de l'intergénération. Je suis là, je suis ouvert. On va se le dire, ça faisait longtemps que je n'avais joué. Ça faisait 6-7 ans que j'avais joué. J'étais plus en réalisation. »

Voyez Dumas les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.