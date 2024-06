Photos : Le garçon de Jason Roy-Léveillé est né

L'acteur Jason Roy-Léveillé a partagé à la Saint-Jean des photos de son petit garçon, né il y a quelques jours.

Comme bien des papas, l'acteur s'est dit impressionné par l'acte de l'accouchement et la force de sa conjointe. Il écrivait ceci sur ses réseaux sociaux :

« Bébé est arrivé ✨ au Solstice d’été 🌞 un soir de pleine lune 🌕 en plus! Fou!! Je suis tellement fier de maman zen qui a accouché de manière naturelle dans l’eau à la maison de naissance!!! Je suis flabergaster!!! Un souvenir incroyable!!! Merci Doula @espace_maman pour ton aide précieuse et tes photos prises tel un ninja invisible!! 🙌🏽👽 »

Voyez sa publication et quelques photos de son nouveau-né

Découvrez le nom de son garçon

Rappelons que Jason était en plein tournage de la série Dumas. Il sera présent auprès de sa famille pour un temps avant de retourner sur le plateau.

« Mon but, c'est d'être présent comme père et d'essayer d'être là parce que ce sont des moments qui ne repassent pas et je veux aider ma blonde parce que je sais qu'un accouchement, c'est difficile. Je veux être là au début. Mais, en même temps, il y a la réalité des choses. [...] Dumas, c'est un cadeau du ciel que j'apprécie au plus haut point. Je me sens très privilégié parce qu'en plus, en ce moment, c'est rock and roll. Je pense que je vais être capable de faire l'équilibre veux, veux pas. », nous confiait-il récemment. Lisez la suite de notre entretien ici.