Jason Roy-Léveillée révèle le nom de son enfant à naître

En entrevue pour la série Dumas de Luc Dionne, nous avons interrogé l'acteur et réalisateur Jason Roy-Léveillée sur son futur grand rôle, celui de papa.

D'emblée, il nous révèle que son petit garçon doit naître le 25 juin prochain et son prénom sera Tyler.

Comme les tournages battront leur plein lors de la naissance de son fils, la conciliation travail-famille sera certainement un défi.

« Mon but, c'est d'être présent comme père et d'essayer d'être là parce que ce sont des moments qui ne repassent pas et je veux aider ma blonde parce que je sais qu'un accouchement, c'est difficile. Je veux être là au début », nous confie-t-il.

Il ajoute : « Mais, en même temps, il y a la réalité des choses. [...] Dumas, c'est un cadeau du ciel que j'apprécie au plus haut point. Je me sens très privilégié parce qu'en plus, en ce moment, c'est rock and roll. Je pense que je vais être capable de faire l'équilibre, veux veux pas. Je vais respirer. Ma blonde est là. Elle est bonne. Elle est coach de patinage artistique. Elle a été patineuse. Elle a été championne canadienne. Bref, c'est une athlète, puis elle comprend mon métier. »

Voyez une photo du couple de futurs parents ici.

La paternité aura peut-être un impact sur son personnage d'Anthony Dumas, fils de Jean Dumas, joué par Gildor Roy. « Je vais apprendre sur moi-même, je vais grandir. À chaque fois que tu grandis comme être humain, ça nourrit pour un personnage. »

