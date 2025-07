Rare apparition du fils aîné d'Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane sur un tapis rouge

Jeudi soir avait lieu la première mondiale du film Anni Kiri dans le cadre du festival Fantasia, à Montréal.

Plusieurs vedettes ont assisté à la représentation, dont les demi-frères et soeurs Philomène et Siméon Bilodeau.

Ce dernier est le fils aîné du couple d'Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane, alors que sa grande soeur est la fille d'Emmanuel et de Monique Spaziani.

Voyez la photo captée sur le tapis rouge ci-dessous.

À noter que Philomène est aussi comédienne, comme ses parents. On a pu la voir, notamment, dans Alertes, STAT et Gâtées pourries.

Mentionnons que la jeune femme a donné naissance à son premier enfant l'an dernier. Apprenez-en plus et voyez une photo ici.

Le film Anni Kiri de Francis Bordeleau raconte l'histoire d'une délinquante juvénile vivant dans les coins sombres de Montréal avec son frère et leurs amis. Le groupe survit en commettant des larcins, mais elle s'épanouit vraiment en racontant son histoire dans un journal. À la suite d'un vol raté et d'une violente altercation avec un gangster local, un professeur de littérature trouve le journal d'Anna. Cette dernière saisit cette opportunité pour prendre sa vie en main et changer de trajectoire. Mais elle réalise rapidement que le prix à payer est élevé et qu'il n'est pas facile d'échapper à son passé.

Catherine Brunet incarne le personnage-titre du long métrage, qui doit prendre l'affiche dans les cinémas à la fin du mois de septembre.