Photos : Viviane Audet et Robin-Joël Cool défilent sur un tapis rouge avec leurs enfants

Une magnifique famille!

Par Stéphanie Nolin et Zachary Barde

C’est hier soir que se déroulait la première médiatique du spectacle Peter Pan. La distribution de feu et la proposition unique nous auront complètement charmés, comme en témoigne notre critique de l’événement. C’est à lire ici.

Si les comédiens de la pièce musicale ont effectivement été au cœur des célébrations, n’en déplaise que le tapis rouge de la soirée a été tout aussi étincelant.

Les vedettes d’ici ont ainsi défilé avec conjoints, enfants et amis, pour assister à la soirée. De ce nombre figurait Robin-Joël Cool, accompagné de sa conjointe, la musicienne Viviane Audet. Le couple, qui semble filer le parfait bonheur, était présent avec ses deux adorables enfants, deux garçons prénommés Abraham et Milan.

Voyez une photo de la magnifique famille au bas de cet article.

Comme ils ont grandi! Rappelons que Geneviève Schmidt a également pris la pose sur le tapis, accompagnée par son nouveau conjoint. Les détails ici.

