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Photos : Stéphane Rousseau dans la lentille de son amoureuse, Julie Perreault

Les images sont spectaculaires!

Image de l'article Photos : Stéphane Rousseau dans la lentille de son amoureuse, Julie Perreault
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mardi, Stéphane Rousseau a partagé des images d'une séance photo qu'il a récemment faite avec son amoureuse, la photographe, comédienne et réalisatrice Julie Perreault.

« SHOOTING CRÉATIF.

Tellement le fun d’avoir une chérie photographe et une amie styliste », a-t-il indiqué en partageant les quelques clichés.

Voyez le résultat au bas de l'article.

Plusieurs de ses amis artistes ont réagi à sa publication, dont des collègues de STAT et de Véronique et les Fantastiques :

  • « Chaud bateau❤️ » - Mattieu Pepper
  • « Chaud🔥 » - Angles Major
  • « WOW WOW WOW!!! » - Marie-Soleil Michon
  • « 😮‍💨 » - Guillaume Pineault

Julie Perreault a l'habitude de faire des « shooting créatifs » du genre, mais elle se retrouve rarement devant l'objectif. C'est pourtant ce qu'elle a fait récemment, posant avec son amoureux pour une importante campagne. Voyez le résultat ici.

Les amoureux reprendront les tournages de STAT au mois de mai. Julie s'installera derrière la caméra et Stéphane reprendra son rôle du préposé aux bénéficiaires Éric Perron.

À ce propos, Geneviève Schmidt nous titillait récemment sur ce qui nous attend lors de la finale de la 4e saison de la série médicale. Lisez le tout ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Stéphane Rousseau
Stéphane Rousseau
Photo de Julie Perreault
Julie Perreault

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