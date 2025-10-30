Stéphane Rousseau et Julie Perreault posent ensemble pour la bonne cause

Les amoureux Julie Perreault et Stéphane Rousseau se sont prêtés au jeu d'une séance photo de couple, dans le cadre de la campagne publicitaire pour #Noeudvembre de PROCURE, en tant qu'ambassadeurs.

Stéphane écrit sur ses réseaux sociaux : « C’est aujourd’hui que débute la 12e édition de la campagne #Noeudvembre de PROCURE pour laquelle nous sommes fièrement ambassadeurs, afin de contribuer à la sensibilisation au cancer de la prostate.

Cette année, osons porter le nœud papillon et osons parler du cancer de la prostate! C’est tous ensemble que nous pouvons agir pour briser les tabous et venir en aide aux milliers de Québécois affectés par la maladie.

Joignez-vous à nous et affichez votre soutien en achetant votre nœud papillon et mouchoir de poche PROCURE édition 2025 ou votre Collection Noeudvembre (qui comprend en plus 7 paires de chaussettes exclusives) sur boutique.procure.ca.

Tous les fonds amassés durant la campagne sont investis dans des projets de recherche innovateurs au Québec et au Canada, ainsi que pour offrir des services d’information et de soutien essentiels aux hommes atteints du cancer de la prostate et à leurs proches.

Ensemble, faisons une vraie différence! »

Voyez leur magnifique portrait ci-dessous.

C'est la photographe Andréanne Gauthier qui leur a croqué le portrait, avec la complicité de Vanessa Brossard. Le stylisme est réalisé par Mélanie Larivière, tandis qu'Amélie Bruneau Longpré s'est chargée de la mise en beauté. Les vêtements sont une gracieuseté de La Maison Simons.

Andréanne Gauthier a aussi réalisé une séance photo avec Julie Perreault, absolument stupéfiante, dont vous pouvez voir quelques clichés plus bas.

Pour en savoir plus sur la campagne Noeuvembre de PROCURE, ou pour faire un don, c'est par ici.