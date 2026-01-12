Photos : Josélito Michaud met en vente sa superbe maison tricentenaire

L'auteur, animateur et imprésario Josélito Michaud et sa femme Véronique Béliveau ont mis en vente leur somptueuse maison à Boucherville. Les agents immobiliers Charles Lemay et Martine Deschenes de Remax ont partagé des photos de cet endroit idyllique aux airs de Provence, qui ferait l'envie de quiconque.

La description de la maison va comme suit. Il s'agit « d'un lieu rare, façonné par le temps et habité par la mémoire des générations. Érigée en pierres des champs, cette maison ancestrale tricentenaire s'est transformée au fil des époques grâce à des ajouts respectueux de son caractère. Implantée sur un vaste terrain intime, à l'abri des regards et à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, elle offre un cadre de vie exceptionnel où les saisons se révèlent, chacune plus belle que la précédente. Pavillon pour recevoir, solarium trois saisons, piscine et maison secondaire complètent ce lieu unique. Plus qu'une maison, un héritage. La suite de l'histoire commence par une visite. »

La propriété est affichée au prix de 1 599 000 $. Il s'agit d'un nouvel affichage à prix réduit, la maison ayant été mise en vente en novembre dernier.

Elle comporte 12 pièces, dont trois chambres, une salle de bain et une salle d'eau. Elle est notamment dotée d'un foyer au bois et d'une piscine creusée.

Nous leur souhaitons de trouver les meilleurs propriétaires pour cette demeure d'exception.

Rappelons que Josélito Michaud est atteint d'une maladie grave qui rend malheureusement ses journées difficiles. On vous en parle ici. En ce sens, il prépare d'ailleurs un projet très personnel destiné au petit écran, dans lequel il partira à la recherche de réponses concernant sa maladie.

Rappelons qu'il a fait paraître dernièrement le récit Madame, est-ce que j'vais être choisi?, dans lequel il replonge dans son enfance balafrée. C'est à lire absolument. On vous en parlait ici.