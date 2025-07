Josélito Michaud nous fait des confidences émouvantes sur sa santé

La semaine dernière, dans le cadre de la première médiatique de la comédie musicale Chicago, nous avons croisé l'animateur et auteur Josélito Michaud, qui était présent en compagnie de sa femme et sa fille. Nous en avons profité pour prendre de ses nouvelles, lui qui a annoncé récemment avoir de graves problèmes de santé. Nous avons eu droit à des confidences émouvantes.

« C'est les troubles neurologiques fonctionnels. J'ai tous les symptômes, malheureusement, du Parkinson et de la sclérose en plaque, ces maladies de merde là. Mais comme c'est neurologique et qu'il n'y a pas de lésions au cerveau, ça peut être réversible », nous explique-t-il d'abord.

Pendant le temps que j'ai des symptômes, c'est invivable, mais je suis en train de trouver des solutions.

Il poursuit : « C'est la première depuis longtemps », dit-il en parlant de sa sortie à Chicago, « je ne peux pas toujours sortir parce que je fais des crises. Ça dépend des journées. Mais moi, je suis fait fort dans la vie. »

Il confirme faire des progrès : « Je suis capable de contourner les affaires. Il faut que je reprogramme mon cerveau dans le fond. Mon cerveau envoie de mauvais signaux dans mon corps. Quand je vois ça, j'ai un petit jouet avec moi. Je joue avec et je contourne la douleur. Mettons qu'il m'envoie le signal, je le détourne. »

Moi, je ne voulais pas en parler, mais j'en ai parlé parce que les gens me voyaient tomber. Ils me voyaient à l'hôpital.

L'animateur chérit d'ailleurs l'énorme soutien qu'il a reçu du public depuis qu'il a fait l'annonce de sa maladie.

« J'ai un gros soutien. Mais le plus important pour moi, c'est que j'ai reçu 6000 courriels de gens qui m'ont raconté ce qu'ils vivent dans le silence. C'était extrêmement difficile. Et là, on est en train de trouver des solutions avec le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait d'autres cliniques au Québec, pour que tout le monde puisse en profiter. »

Comme certains avant lui, Josélito Michaud puise dans cette épreuve la force pour faire avancer les choses, ce qui est franchement remarquable!

Il aborde plus clairement ses symptômes : « Moi, ça passe par plusieurs étapes. Des fois, je ne parle pas. Des fois, je ne bouge pas les jambes. Ça dépend des jours. Mais c'est difficile pour elle, je trouve [en parlant de sa conjointe Véronique Béliveau, qui était à ses côtés pendant l'entrevue, ndlr]. Parce que ça arrive, paf! Là, ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas eu, quelques jours. Ce n'est pas grand-chose. Ce matin, j'en ai eu une grosse. Mais c'est tellement lié à l'émotion. Dès qu'il y a une émotion avant, c'est ça qui déclenche. »

Ces confidences émouvantes, livrées avec le coeur, nous rappellent tristement l'histoire de Céline Dion, bien qu'elle ne soit pas atteinte de la même maladie. Dans son cas à elle, il s'agit du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et incurable.

C'est sûr que c'est une affaire qui vient fucker ma vie, c'est clair! Mais c'est un défi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans?

En outre, ce défi que lui impose la vie est une occasion de faire une certaine introspection, comme il nous l'explique :

« Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Est-ce que j'ai poussé mon corps trop loin? Oui. Est-ce que j'aurais dû l'écouter avant? Certainement. Je suis là-dedans. Je suis en train d'harmoniser mon corps avec tout ça. Concrètement, je vais m'en sortir! C'est la première fois que j'en dis autant! »

Nous ne pouvons qu'être admiratifs devant cette formidable résilience qui anime cet homme au grand coeur. Nous le remercions pour la grande confiance qu'il nous a témoignée pendant cet entretien.

Josélito Michaud poursuit son mandat de gérance auprès de l'illusionniste Luc Langevin, dont le nouveau spectacle sera justement lancé en juillet. L'animateur publiera aussi, bientôt, un nouveau récit littéraire, dont l'écriture est terminée. Sa conjointe nous disait à ce sujet : « C'est excellent! Je ne suis pas objective, mais son éditrice est d'accord, tout le monde est d'accord, c'est excellent! »