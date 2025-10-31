Accueil
« Je pars à la recherche de réponses » : Josélito Michaud prépare un nouveau projet très personnel

On ne l'attendait pas là!

Lancement de la programmation 2021-2022 de TVA
Par Zachary Barde

Depuis plusieurs mois déjà, Josélito Michaud aborde sans filtre sa situation de santé sur les réseaux sociaux. Souffrant de troubles neurologiques fonctionnels, l'auteur et animateur se fait le porte-étendard de cette condition, dans le but d'informer le public sur la maladie. Il nous aura même confié que c'est en grande partie grâce à une populaire chanteuse qu'il reçoit actuellement des traitements. C'est à lire ici.

Dans son cheminement vers une forme de rétablissement, et cherchant à répondre aux multiples interrogations du public, Josélito a ainsi annoncé la réalisation d'un documentaire dans lequel il se montrera plus vulnérable que jamais. Il écrit :

« DOCUMENTAIRE SUR MES TROUBLES NEUROLOGIQUES FONCTIONNELS!

Je pars à la recherche de réponses afin d’élucider le mystère entourant les causes et les symptômes spécifiques liés à cette condition neurologique particulière et handicapante.

J’ai pris la décision de montrer la réalité de que je vis ainsi que celle de d’autres protagonistes afin de mieux comprendre de quoi qui il en retourne pour ceux et celles qui souffrent en silence.

Leur donner une voix dans un documentaire sans faux fuyants.

Des spécialistes viendront éclairer certains volets méconnus du TNF (Troubles neurologiques fonctionnels) afin d’y voir plus clair

En espérant que ça puisse se réaliser prochainement. »

Bientôt, nous aurons donc l'opportunité de découvrir le quotidien de l'animateur, nous permettant assurément de mieux comprendre sa condition. Entouré d'experts dans le domaine, Josélito promet d'éclaircir le mystère entourant les troubles neurologiques fonctionnels, dans l'optique que ce documentaire puisse également ouvrir les yeux du public sur une situation de santé moins connue, un peu comme au moment de la sortie du documentaire de Céline Dion, l'an dernier.

D'ici là, nous aurons le grand bonheur de renouer avec Josélito Michaud, l'animateur, dans le cadre de son nouveau projet. Les détails dans cet article.

Informations complémentaires

