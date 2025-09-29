Josélito Michaud : « C'est grâce à Céline qu'on me soigne présentement »

En avril dernier, l'animateur et imprésario Josélito Michaud confiait avoir reçu un diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels (TNF), une condition avec laquelle le cerveau trompe le corps, occasionnant son lot de symptômes graves, notamment la paralysie ou l'aphasie. Il abordait de manière émouvante ses symptômes ici.

Depuis, celui-ci est traité par des neurologues et profite de sa tribune pour sensibiliser à l'existence de ce trouble et à la détresse qu'il peut engendrer chez ceux qui en souffrent. Ces interventions, livrées avec le coeur sur les réseaux sociaux, semblent avoir touché des milliers de vies.

Alors que nous rencontrions Josélito Michaud pour aborder la sortie de son tout nouveau récit Madame, est-ce que je vais être choisi?, nous en avons profité pour prendre des nouvelles de sa santé. Entre les hauts et les bas de la maladie, celui-ci se montre reconnaissant de l'amour et du soutien que lui apporte sa famille - sa conjointe Véronique Béliveau et ses enfants Yasmeena et Antoine - mais aussi de l'affection du public, qui marche à ses côtés depuis des années.

Pendant cet entretien aussi sympathique qu'authentique, l'animateur nous a lancé une phrase, qui nous a particulièrement surpris.

C'est grâce à Céline qu'on me soigne présentement! Je n'avais jamais dit ça publiquement.

L'imprésario estime que c'est le documentaire Je Suis : Céline Dion, offert sur Prime Vidéo, qui a permis de mieux comprendre les troubles neurologiques fonctionnels, de sensibiliser aux effets de cette condition, voire de légitimer le discours de ceux et celles qui la subissent : « Moi, quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Parce que je venais de comprendre ce que j'avais. Après, j'ai filmé ça et j'ai dit " c'est ça que j'ai eu". Céline, elle a quand même des troubles neurologiques fonctionnels, plus la maladie de la personne raide. Moi, j'ai tous les symptômes du Parkinson, de la sclérose en plaques, j'ai tous les symptômes de ces maladies auto-immunes, mais je n'ai pas de lésions au cerveau. C'est ça la nuance. »

Après avoir pris une vidéo de ses symptômes, avec l'aide de sa conjointe, Josélito Michaud a rencontré le médecin pour lui présenter : « J'ai dit "ça, c'est quoi?" Le neurologue a reculé. J'ai envoyé des photos de mes mains qui enflaient, de mes doigts qui paralysaient, des plaques sur mon corps, tout. On ne me croyait pas. »

Après des années d'incertitude et de souffrance et au terme de plusieurs examens physiques envahissants et douloureux, Josélito Michaud peut enfin dire qu'il comprend mieux ce qui l'accable. Il arrive même à en détourner les effets, à l'aide de simples leurres, sortes de trompe-l'œil pour le cerveau.

J'ai toujours la crainte que ça ne revienne pas normalement. Ça, c'est la plus grande affaire. Mais c'est étrange, quand je pleure, on dirait que ça libère le cerveau. Je pleure beaucoup quand ça arrive. Je pleure.

On ne pourra jamais s'expliquer pourquoi des personnes aussi humaines et bienveillantes que Josélito Michaud se voient soudainement affligées de telles maladies. Mais entre la lumière et la pénombre, l'auteur, animateur et imprésario continue d'avancer, en faisant le bien autour de lui. Dans une vie partagée entre les heurts et les bonheurs - de son enfance balafrée à sa carrière sous les projecteurs - sa vocation a toujours été de s'intéresser et de comprendre l'autre.

Avec Madame, est-ce que je vais être choisi?, Josélito Michaud marque un tournant, en racontant sa vraie histoire, sans fard ni fiction. Ce récit bouleversant, qui vous fera sans doute verser quelques larmes, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Nous aurons l'occasion de vous en parler dans une autre chronique, publiée plus tard cette semaine.

Nous en profitons pour remercier Josélito pour cette formidable rencontre, à l'abri des faux-semblants.