Josélito Michaud retrouve son métier d'intervieweur pour un projet différent

Alors que son nouveau récit littéraire, Madame, est-ce que j'vais être choisi, vient de paraître (on vous en parle ici), Josélito Michaud annonce son nouveau projet, qui lui permettra de retrouver son métier d'intervieweur, mais dans un contexte différent.

En effet, celui-ci lancera bientôt son propre balado, Je ne voudrais pas être indiscret, dans lequel il fera des entrevues, armé seulement de son cellulaire.

Il présente son projet ainsi : « MON PREMIER BALADO: JE NE VOUDRAIS PAS ÊTRE INDISCRET sera disponible bientôt sur mes plateformes numériques. Je reviens faire mon métier d’intervieweur avec bonheur et plaisir. Une fois par semaine . Ça me manquait tellement. Vous me manquiez. J’ai envie de vous retrouver.

Un nouveau rendez-vous dans lequel je vais encore poser des questions qui me préoccupent sur des sujets de société avec les principaux protagonistes. Avec mon iPhone 17 pro Max, caméra à la main, je vais aller là où je pourrai avoir des réponses à mes questions.

« Les questions ne sont jamais indiscrètes mais parfois les réponses le sont.» Oscar Wilde »

Nous avons très hâte de découvrir ce nouveau projet. Et vous?

Les internautes se sont montrés ravis de cette annonce. Voici quelques commentaires, triés sur le volet :

« Enfin, j’aurais envie de te dire; on va retrouver notre meilleur intervieweur du Québec en action; un homme qui s’intéresse à l’autre sans agenda personnel, c’est de plus en plus rare.Bonne chance mon ami! »

« Merveilleux! Vous êtes une belle personne et je serai bien contente de pouvoir entendre vos entrevues 🤩 »

« Formidable!!! J’ai hâte de vous entendre!! »

« Excellent 👌🏿 comme tout ce que vous entreprenez ❤️ »

