Mélissa Bédard a refusé d'assister à la première du documentaire de Céline Dion : Voici pourquoi

C'est ce mardi, après de longues semaines où notre patience fût éprouvée, qu'a atterri sur Prime Video le tant attendu documentaire Je suis : Céline Dion. Réel témoignage de la dure réalité de la chanteuse de Charlemagne, cette production encensée par la critique est la réponse de Céline Dion aux multiples interrogations concernant son état de santé et le syndrome de la personne raide dont elle souffre. On vous en parlait d'ailleurs ici.

C'est ainsi que, la semaine dernière, la première médiatique eut lieu simultanément à New York et à Montréal. Mélissa Bédard, connue pour sa passion et son amour indéfectible envers l'interprète de « J'irai où tu iras », avait été invitée à assister à la grande première montréalaise du documentaire. Toutefois, en témoigne sa plus récente publication sur les réseaux sociaux, la comédienne a gentiment décliné l'invitation, se sentant trop émue par le propos et le sombre destin qui ensorcèle désormais la santé vocale de Céline. Elle explique :

« J'ai été invitée à la première du documentaire "Je suis Céline". Je voulais y aller, mais au fond de moi, je savais que je devais écouter ce documentaire seul chez moi, dans mon salon. Finalement, ma grande amie Andréanne Voice, une fille peu émotive (blague), s'est jointe à moi ! Depuis toujours, je sais que je suis une porte, une grande porte de 6 pieds 1, une porte à émotions, que ce soient les miennes ou non. J'ai du mal à ne pas me laisser envahir ce soir, impuissante face à ce destin déchirant. J'aurais aimé pouvoir d'un seul coup de baguette magique enlever cette douleur que Céline porte depuis si longtemps ! Un mélange de colère, de compassion, de rire, de larmes, de ça, pas de maudit bon sens. C'est quoi le prix à payer au fond? Son exemple du pommier est venu me chercher tout autant que le moment où nous regardons la crise les mains sur le visage parce qu'on ne veut pas voir, mais je fais partie de ceux qui attendent donc je veux savoir. Le chant, la musique, son public, sa vie, j'ai tout compris. Une force de la nature, une maman formidable. Céline n'aura plus jamais à avoir honte de dire "je ne pourrai pas chanter ce soir". Céline sera enfin Céline.

Journaliste : Céline, seras-tu capable un jour de refaire la note dans "All by Myself" ?

Réponse de Céline : Je ne suis pas une note, je ne suis pas qu'une chanson. Je suis une mère de famille, une femme, une sœur, une amie. Je suis une personne.

Ce message est si beau, si grand ! Prendre le temps de se retrouver en tant que personne, peu importe le temps que cela vous prendra, c'est ça l'important. Soyez vous 🩷🌸🩷 »

Mélissa n'a d'ailleurs pas été la seule à être secouée par les images poignantes du documentaire, à en juger par les nombreux commentaires sous sa publication :

« Je viens de terminer le visionnement, j’en suis toute bouleversée. 😭 C’est une force de la nature, qu’elle remonte sur scène, ou pas… 🫶🙏🏽 »

« Je n'ai jamais été une grande fan de Céline. J'ai toujours eu une grande admiration par contre pour tous les sacrifices qu'elle faisait. Après l'avoir vu dans cet état, ça m'a BRISÉ LE COEUR 😭💔!!!! J'avais juste envie de la prendre dans mes bras et de lui dire que tout va s'arranger. »

« Je l’ai écouté aussi hier soir. Un documentaire bouleversant, plein de souffrance mais aussi d’amour. D’amour pour ses enfants, sa famille et ses fans. Céline sera toujours notre Céline. ❤️»





Le documentaire Je suis : Céline Dion est disponible dès maintenant sur Prime Video.