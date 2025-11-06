Accueil
Photos : Guylaine Tanguay était absolument magnifique au Premier gala de l'ADISQ 2025

Quel look!

Image de l'article Photos : Guylaine Tanguay était absolument magnifique au Premier gala de l'ADISQ 2025
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mercredi avait lieu le Premier gala de l'ADISQ, animé par Sarahmée, au MTelus.

La chanteuse Guylaine Tanguay était particulièrement lumineuse sur le tapis rouge, dans un long veston blanc et noir et des bottes hautes. Voyez-la au bas de l'article.

L'artiste a remporté le trophée de l'album country de l'année lors du gala. Sur ses réseaux sociaux, elle écrivait ceci : « Je suis encore sous le choc… Merci du fond du cœur à toute l’équipe de Musicor Disques, à Anne Vivien et Xavier Debreuil, pour votre confiance. C’est en grande partie grâce à vous 🙏🏻 ».

Découvrez toutes nos photos du tapis rouge du Premier gala ci-dessous.

Parmi les autres gagnants de cette soirée, on note Lou-Adriane Cassidy, récipiendaire de pas moins de sept trophées dont « Album de l’année – Pop », et Viviane Audet, qui est repartie avec le Félix de l'album de musique instrumentale de l'année.

On note aussi la victoire de Bon Enfant (Album de l’année – Rock), Souldia (Album de l’année – Rapport), Klô Pelgag (Album de l’année – Alternatif, Vidéo de l’année), Pierre Lapointe (Album de l’année – Adulte contemporain) et Matt Lang, qui a gagné deux statuettes. Voyez-le d'ailleurs sur le tapis rouge avec son amoureuse ici.

Rappelons que le 47e Gala de l'ADISQ aura lieu ce dimanche 9 novembre dès 20 h sur ICI Télé. Un numéro bien spécial a été monté pour l'occasion, apprenez-en plus ici.

On vous invite à faire vos prédictions pour le gala ici. Vos résultats seront dévoilés en direct dimanche soir.

