Matt Lang pose sur le tapis rouge du Premier Gala de l'ADISQ avec son amoureuse

Ce mercredi, sur le tapis rouge du Premier Gala de l'ADISQ, le chanteur Matt Lang a posé en compagnie de son amoureuse, Alexandra Mauricio.

Précisons que l'auteur-compositeur-interprète a remporté deux Félix lors de cette soirée, soit le « Spectacle de l’année – Anglophone » et « l'Album de l’année – Anglophone ».

Sur ses réseaux sociaux, l'artiste écrivait ceci au lendemain de sa victoire :

« Je pensais tellement pas gagner que je n'avais rien préparé...Mes deux premiers Félix...j'ai pas encore tout assimilé! Je ne le dirai jamais assez, c'est un travail d'équipe et je pourrais pas rêver d'une meilleure gang avec qui vivre ce trip-là! Y'a beaucoup de monde qui travaille fort, devant et derrière la scène et je veux prendre le temps de les nommer et de les remercier. 45 secondes de discours sur l'émotion.. il manquait beaucoup de gens à remercier et rien de tout ça serait possible sans vous ♥️ »

Il nous a aussi beaucoup touché en parlant de sa maman :

[...] S'il y a une personne que j'aurais aimé qui soit là hier soir, c'est ma mère. Quand j’étais plus jeune, je lui avais promis qu’un jour j’allais remporté un Félix pour elle. Donc Mom, j’ai eu une méchante grosse pensée pour toi qui me regarde d’en haut. »

