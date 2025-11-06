Accueil
Romie et Joël de Star Académie étaient rayonnants au Premier Gala de l'ADISQ 2025

La robe de Romie était sublime!

ABBA Célébration
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi soir, lors du Premier Gala de l'ADISQ, l'équipe de Star Académie a remporté le trophée de « L'album de l'année - réinterprétation ».

Marc-Antoine Delage, Romie Lacasse et Joël Vogt avaient été mandatés pour représenter la cohorte d'académiciens.

Ils ont d'abord posé sur le tapis rouge, puis en salle de presse avec leur précieux Félix. Ils avaient, tous les trois, un énorme sourire aux lèvres, et on peut les comprendre!

Voyez la photo du trio au bas de l'article.

Les autres académiciens, dont la gagnante Mia, ont réagi à cette victoire sur leurs réseaux sociaux. Le producteur et animateur Jean-Philippe Dion, qui n'était pas présent lors de la cérémonie, a écrit de son côté : « Siiiii heureux pour vous ».

Notons que l'équipe de Star Académie affrontait dans la même catégorie : Florent Vollant, Lhasa De Sela et Yves Desrosiers, Lisa LeBlanc et Tire le coyote.

Ne manquez pas le 47e Gala de l’ADISQ ce dimanche dès 20 h sur ICI TÉLÉ.

