Faites vos prédictions pour les gagnants du 47e Gala de l'Adisq

C'est le dimanche 9 novembre prochain que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 47e édition du Gala de l'ADISQ

En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-dessous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.

Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 9 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Un numéro spécial hommage sera offert pendant la soirée. On vous en dit plus à ce sujet ici.