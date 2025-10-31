Faites vos prédictions pour les gagnants du 47e Gala de l'Adisq

C'est le dimanche 9 novembre prochain que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 47e édition du Gala de l'ADISQ
En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-dessous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.
Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 9 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.
Un numéro spécial hommage sera offert pendant la soirée. On vous en dit plus à ce sujet ici.
Faites vos prédictions
Gala de l'ADISQ
2025
Ce formulaire n'est offert qu'à des fins récréatives et n'est en aucun cas relié avec l'organisation du gala
concerné. Aucune information personnelle n'est recueillie lors du vote.
Votre bulletin est rempli à 0%
Artiste féminine de l’année
Artiste masculin de l’année
Artiste autochtone de l’année
Artiste de l’année – Rayonnement international
Auteur.e ou compositeur, compositrice de l’année
Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil
Cardinal, Avec pas d'casque
Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Loup-Garou
Pierre Lapointe
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
24 votes
Album de l’année – Succès populaire
A Measure of Shape and Sounds
Alex Henry Foster
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Star Académie 2025, Artistes varié.es
C'est ma vie
Guylaine Tanguay
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Pub Royal
Les Cowboys Fringants
À boire deboutte
Salebarbes
Le piano et le torrent
Viviane Audet
24 votes
Chanson de l’année
« Notre p'tit refrain »
2Frères
« Fake Friends »
Billie du Page
« Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024) »
Céline Dion
« Merci ben! »
Les Cowboys Fringants
« Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit) »
Lou-Adriane Cassidy
« Une bouteille à la mer »
Roxane Bruneau
« Casser la table »
Salebarbes
24 votes
Spectacle de l’année
La somme des êtres aimés
Alexandre Poulin
Cardinal
Avec pas d'casque
Demain il fera beau
Fredz
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Journal d'un Loup-Garou
Lou-Adriane Cassidy
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
Pierre Lapointe
24 votes