Faites vos prédictions pour les gagnants du 47e Gala de l'Adisq

Qui seront les artistes primés pendant cette grande fête de la musique québécoise?

ADISQ 2025
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est le dimanche 9 novembre prochain que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 47e édition du Gala de l'ADISQ

En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-dessous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.

Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 9 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Un numéro spécial hommage sera offert pendant la soirée. On vous en dit plus à ce sujet ici.

Faites vos prédictions
- Gala de l'ADISQ 2025

Ce formulaire n'est offert qu'à des fins récréatives et n'est en aucun cas relié avec l'organisation du gala concerné. Aucune information personnelle n'est recueillie lors du vote.
Votre bulletin est rempli à 0%
Artiste féminine de l’année
Photo de Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
15%
Klô Pelgag
4%
Lou-Adriane Cassidy
38%
Marie-Mai
12%
Roxane Bruneau
31%
26 votes
Artiste masculin de l’année
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
40%
Damien Robitaille
12%
Fredz
16%
Jay Scott
8%
Pierre Lapointe
24%
25 votes
Artiste autochtone de l’année
Eadsé
4%
Elisapie Isaac
42%
Maten
0%
Samian
46%
Soleil Launière
8%
24 votes
Artiste de l’année – Rayonnement international
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
72%
Elisapie Isaac
8%
Fredz
12%
Moonshine
0%
Pierre Lapointe
8%
25 votes
Auteur.e ou compositeur, compositrice de l’année
Oiseau de nuit
8%
Ariane Roy
Dogue
4%
Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil
Cardinal, Avec pas d'casque
8%
Klô Pelgag
Abracadabra
8%
Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Loup-Garou
42%
Pierre Lapointe
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
29%
24 votes
Album de l’année – Succès populaire
Photo de Alex Henry Foster
Alex Henry Foster
A Measure of Shape and Sounds
Alex Henry Foster
4%
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
4%
Star Académie 2025, Artistes varié.es
8%
Banlieue
Aswell
0%
C'est ma vie
Guylaine Tanguay
4%
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
4%
Pub Royal
Les Cowboys Fringants
46%
À boire deboutte
Salebarbes
29%
Nouvelle vie
Souldia
0%
Le piano et le torrent
Viviane Audet
0%
24 votes
Chanson de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
« Notre p'tit refrain »
2Frères
13%
« Jouer »
Ariane Moffatt
0%
« Fake Friends »
Billie du Page
4%
« Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024) »
Céline Dion
13%
« Le stade »
Fredz
0%
« Woodstock »
Jay Scott
4%
« Merci ben! »
Les Cowboys Fringants
25%
« Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit) »
Lou-Adriane Cassidy
13%
« Une bouteille à la mer »
Roxane Bruneau
4%
« Casser la table »
Salebarbes
25%
24 votes
Groupe ou duo de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
2Frères
78%
Avec pas d'casque
4%
Bon Enfant
9%
La Bottine Souriante
0%
Rau_ze
9%
23 votes
Révélation de l’année
Photo de Billie du Page
Billie du Page
Billie du Page
57%
Jeanne Côté
4%
Krystel Mongeau
26%
Velours velours
9%
Virginie B.
4%
23 votes
Spectacle de l’année
Photo de Alexandre Poulin
Alexandre Poulin
La somme des êtres aimés
Alexandre Poulin
13%
Cardinal
Avec pas d'casque
4%
Demain il fera beau
Fredz
4%
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
0%
Abracadabra
Klô Pelgag
4%
Journal d'un Loup-Garou
Lou-Adriane Cassidy
13%
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
Pierre Lapointe
17%
Hélène 35
Roch Voisine
17%
Submergé
Roxane Bruneau
25%
Nouvelle vie
Souldia
4%
24 votes

Informations complémentaires

