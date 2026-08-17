Photos : Frédéric Millaire Zouvi débarque avec son look country à Lasso

Beaucoup de vedettes québécoises ont participé au Festival Lasso ce week-end.

Frédéric Millaire Zouvi y était avec plusieurs membres de la distribution de Mustang, une nouvelle série qui se déroule dans l'univers de la musique country.

Il avait mis son plus beau chapeau de cowboy et son canadian tuxedo pour l'occasion. Voyez deux photos partagées sur les réseaux sociaux au bas de l'article.

Mustang racontera l'histoire d'une famille de musiciens country dont la carrière et la vie personnelle de chacun de ses membres seront secouées lorsque la matriarche du clan, Mireille (Marie-Thérèse Fortin), prendra la décision de quitter son mari Marcel (Luc Picard).

Frédéric y incarne Arnaud D'amour, l'aîné de la famille. « C'est le gérant du band. C'est celui qui modère beaucoup, qui a une vue d'ensemble et qui gère un peu ses sœurs. C'est aussi le drummer du band depuis qu'il est petit. Il est super connu, comme toute la famille D'amour. Il est là pour s'assurer que tout se passe bien », nous disait l'acteur lors de notre visite du plateau de la série le mois dernier.

« C'est une série qui a un ton très particulier », nous expliquait-il. « C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent au Québec. Il y a de l'humour noir, beaucoup de rythme. Il y a vraiment quelque chose qui va être éclaté autant dans l'image que dans la réalisation, dans l'écriture. C'est un feu roulant de trucs qui se passent pendant 10 épisodes. [...] Il y a des trucs un peu plus rough, un peu plus violents. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans ce show-là et c'est vraiment l'fun. »

Voyez nos photos du look de Frédéric et celui du reste de la distribution, dont celui de Luc Picard, dans la série ici.

C'est en 2027 que nous pourrons découvrir cette série, écrite par Simon Boulerice, Stéphanie Lapointe et Yannick Éthier, en 2027 sur Crave.