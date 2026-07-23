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Photo : Linda Malo foule un tapis rouge avec son fils chanteur

Le garçon a un grand-papa très connu.

Image de l'article Photo : Linda Malo foule un tapis rouge avec son fils chanteur
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La lumineuse Linda Malo a foulé le tapis rouge du spectacle Paradis perdu du Cirque du Soleil inspiré du répertoire de Jean Leloup la semaine dernière à Trois-Rivières.

Voyez le magnifique duo mère-fils au bas de l'article.

Celle-ci était accompagnée par son fils, Édouard Malo Corbeil. Ce dernier est un auteur-compositeur-interprète. Il a déjà deux albums derrière la cravate.

Son grand-père n'est nul autre qu'Yves Corbeil. Les deux hommes ont même collaboré sur une chanson d'Édouard. Écoutez la pièce « Loin » dans la vidéo au bas de l'article.

Notons que Linda n'était pas la seule à être accompagnée de son enfant lors de cette première médiatique à Trois-Rivières. Nathalie Simard a aussi posé avec sa grande fille. Découvrez notre photo ici.

Nous avons récemment pu voir Linda Malo dans Empathie et Bienvenue à Kingston-Falls. Elle sera prochainement de la distribution de l'adaptation télé de Farador.

Mentionné dans cet article

Photo de Linda Malo
Linda Malo

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