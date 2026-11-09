Photo : Alicia Moffet pose avec sa mère à qui elle ressemble incroyablement

Dimanche soir, au Gala de l'ADISQ, la chanteuse Alicia Moffet a foulé le tapis rouge dans une tenue faite sur mesure pour elle. Elle était absolument magnifique! Elle figure d'ailleurs parmi nos looks préférés de la soirée. Consultez notre palmarès ici.

Bien qu'elle s'est tenue seule devant les photographes lors de son arrivée à la Place des Arts, la coanimatrice d'Occupation Double était accompagnée par sa superbe maman lors de la soirée, et notre photographe a croqué un portrait du duo mère-fille.

On ne peut nier les airs de famille! De plus, la maman ressemble à l'actrice américaine Julianne Moore et a des airs de Julia Roberts.

Voyez notre photo au bas de l'article.

Rappelons qu'Alicia Moffet a remporté le Félix du Spectacle de l'année – Anglophone pour son spectacle No, I'm Not Crying lors du Premier Gala de l'ADISQ.

La chanteuse vient de lancer une nouvelle chanson en français, « Sans toi », qui raconte sa rupture avec Fred Robichaud. Nous vous suggérons fortement l'écoute de cette pièce magnifique.

« Je referai tout sans toi, brûlerai tout de moi

Je le referai cent fois

Tu trouveras une autre moi, l'embrasseras sous mon toit

Comme nous la dernière fois, je le referai sans toi »

Pour toutes nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026 ici.

Consultez notre résumé du gala ici.