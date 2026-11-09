Gala de l'Adisq 2026 : Une déferlante pour Angine de Poitrine

Bleu Jeans Bleu a ouvert le 48e gala de l'ADISQ de belle façon avec son tube « Scotch & poches », arborant les paillettes et appuyé par des danseurs sur patins à roulettes, qui nous ont plongés tout de suite au coeur des célébrations. Pierre-Yves Roy Desmarais a ensuite fait son entrée sur scène en « roulant » lui aussi, sur une chanson de Diane Tell.

Dans son numéro d'ouverture, l'animateur s'est amusé à comparer les générations à travers la musique. Il a offert un splendide clin d'oeil à Angine de Poitrine au passage, disant que ces deux extraterrestres hypercréatifs représentaient l'opposé de l'intelligence artificielle et que leur originalité faisait franchement du bien. Il nous a également livré une savoureuse montée de lait à propos de ceux qui ne se gênent pas d'écrire leur résistance face à la nouveauté sur les réseaux sociaux. Il a terminé en citant les mots d'une chanson de Passe-Partout faisant partie de son algorithme : « J'ai peur, j'ai peur un peu des fois, j'ai peur beaucoup des fois. »

De superbes numéros musicaux ont été présentés durant la soirée, pensons à celui où Charlotte Cardin, magnifiquement vêtue de dentelles noires, nous a interprété en toute simplicité ses chansons « Tant pis pour elle » et « (Memories) Souvenirs », appuyée par le son envoûtant du saxophone, ce qui a ajouté encore plus de classe au tableau.

Robert Charlebois, semblait en grande forme lorsqu'il a revisité ses plus grands succès. La présence de Louise Forestier, qui s'est jointe à Rose Naggar-Tremblay et lui pour chanter « Lindberg », a été fort appréciée. Rappelons qu'elle s'est récemment ouverte sur sa maladie, un cancer de la mâchoire, dans le documentaire Vieille Corneille : créer, vieillir, mourir... peut-être de Martin Villeneuve.

Les Louanges, Vincent Vallières, Viviane Audet et Mentana, ainsi de Dominique Fils-Aimé ont aussi offert de superbes prestations musicales.

Un autre beau moment du gala a été lorsque Diane Tell a reçu le tout premier Félix reconnaissance de l'histoire de l'ADISQ. La chanteuse, native de Val d'Or, qui célèbre d'ailleurs ses 50 ans de carrière cette année, était tout à fait resplendissante. « Merci tellement, merci. [...] Merci à l'ADISQ de m'avoir choisie pour ce premier prix reconnaissance, je suis extrêmement touchée, vous pouvez l'imaginer. »

Y aura quand même fallu cinquante ans de carrière pis un prix de reconnaissance pour que ma mère Patrie reconnaisse enfin sa fille, malgré la distance pis mon maudit accent français!

Cette année encore, nous avons eu droit à une nouvelle comédie musicale signée Pierre-Yves Roy Desmarais, plus sobre toutefois, mettant en vedette des techniciens interprétés par Émily Bégin, Joël Legendre et lui-même, ce qui a permis aux réels techniciens derrière les pendrillons de la scène de recevoir les applaudissements mérités de la foule.

On peut dire, sans grande surprise, que les grands gagnants de la soirée ont été sans contredit Khn de Poitrine et Klek de Poitrine du duo Angine de Poitrine qui ont multiplié les façons plutôt originales de recevoir les statuettes dorées, en partant notamment à la pêche de poissons dorés, en faisant griller aussi un hot-dog, mais surtout, en prononçant enfin le mot « merci ».

Voyez la liste des gagnants et les photos prises en salle de presse ci-dessous.