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Toutes nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026

Toutes vos stars préférées de la musique étaient présentes.

ADISQ 2026
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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C'est généralement sur le tapis rouge du Gala de l'ADISQ que l'on remarque les tenues les plus extravagantes ou originales.

Les artistes du monde de la musique poussent l'audace et le glamour au maximum afin de se démarquer lors de cet évènement télédiffusé.

Cette année ne fait pas exception à la règle. Voyez nos photos du tapis rouge dans la galerie ci-dessous.

2Frères, Kaïn, Les Louanges, Vincent Vallières, Laurence Jalbert, Charlotte Cardin, Émile Proulx-Cloutier et bien d'autres ont défilé sur le tapis dans leurs plus beaux atours.

Évidemment, on attendait avec impatience l'arrivée de Khn et Klek de la formation Angine de Poitrine, qui ont été les derniers à fouler le tapis rouge, causant une certaine commotion. Ceux-ci se déplaçaient sur un rutilant diable, attirant tous les regards.

On vous invite à découvrir ici notre palmarès des plus belles tenues de la soirée.

Nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026

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Nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Ariane Roy © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Alicia Moffet © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Laura Schembri © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Nos photos du tapis rouge de l'ADISQ 2026
Emma Tome
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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48e Gala de l'ADISQ
48e Gala de l'ADISQ
2026

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