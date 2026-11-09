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Découvrez les plus beaux looks de l'ADISQ 2026

Des tenues originales et des grands classiques!

Sur la photo : Alicia Moffet
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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En ce dimanche 8 novembre avait lieu le 48e Gala de l'ADISQ en direct de la Place des Arts à Montréal et animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Un immense tapis rouge avait été déroulé pour accueillir les plus grandes stars de la musique québécoise.

Parmi celles-ci, plusieurs arboraient des tenues magnifiques, dont Lou-Adriane Cassidy, Alicia Moffet, Dominique Fils-Aimé, Émily Bégin, Jade Mathieu, Ariane Roy, Viviane Audet, Fredz, Corneille et d'autres.

Découvrez notre palmarès des plus beaux looks de la soirée ci-dessous.

Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026

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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Katrine Sansregret © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Lou-Adriane Cassidy © Showbizz.net / Patrick Lamarche
3/15
Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Jade Mathieu © Showbizz.net / Patrick Lamarche
4/15
Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Ariane Roy © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

48e Gala de l'ADISQ
48e Gala de l'ADISQ
2026

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