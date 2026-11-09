Découvrez les plus beaux looks de l'ADISQ 2026

En ce dimanche 8 novembre avait lieu le 48e Gala de l'ADISQ en direct de la Place des Arts à Montréal et animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Un immense tapis rouge avait été déroulé pour accueillir les plus grandes stars de la musique québécoise.

Parmi celles-ci, plusieurs arboraient des tenues magnifiques, dont Lou-Adriane Cassidy, Alicia Moffet, Dominique Fils-Aimé, Émily Bégin, Jade Mathieu, Ariane Roy, Viviane Audet, Fredz, Corneille et d'autres.

Découvrez notre palmarès des plus beaux looks de la soirée ci-dessous.