Découvrez les plus beaux looks de l'ADISQ 2026

En ce dimanche 8 novembre avait lieu le 48e Gala de l'ADISQ en direct de la Place des Arts à Montréal et animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais.
Un immense tapis rouge avait été déroulé pour accueillir les plus grandes stars de la musique québécoise.
Parmi celles-ci, plusieurs arboraient des tenues magnifiques, dont Lou-Adriane Cassidy, Alicia Moffet, Dominique Fils-Aimé, Émily Bégin, Jade Mathieu, Ariane Roy, Viviane Audet, Fredz, Corneille et d'autres.
Découvrez notre palmarès des plus beaux looks de la soirée ci-dessous.
Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Katrine Sansregret © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Lou-Adriane Cassidy © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Jade Mathieu © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux looks de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Ariane Roy © Showbizz.net / Patrick Lamarche