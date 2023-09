Mylène St-Sauveur souligne une étape importante de sa carrière en partageant un moment nostalgie

La comédienne Mylène St-Sauveur, qu'on peut voir cette saison dans la série Alertes, souligne ce mois-ci son vingtième anniversaire de carrière.

En effet, malgré son jeune âge de 33 ans, l'artiste a commencé sa vie professionnelle à un très jeune âge, plus précisément dans le film L'incomparable Mlle C. en 2003. Elle a voulu souligner le tout, en faisant un petit retour en arrière.

Elle écrit sur ses réseaux : « Septembre 2003 marquait le début du tournage du film L’incomparable Mlle C. , mon premier grand rôle. Ce mois-ci, je fête donc 20 ans de carrière professionnelle… c’est impensable et tellement magique. Depuis le début, je suis entourée par des gens généreux, patients, passionnés et aimants. »

Au passage, elle a tenu à saluer ses partenaires de jeu de l'époque, Marie-Chantal Perron et Isabel Richer.

La publication, que vous pouvez voir ci-dessous, présente d'ailleurs des images de l'époque.

Puis, elle ajoute : « Maintenant, chaque jour en est un de plus à vivre avec des gens qui m’apprennent à devenir une meilleure personne. Perdurer dans ce domaine est un énorme privilège, c’est un chemin de vie qui demande du travail, de la chance et qui demande beaucoup de lâcher prise. Je suis encore en apprentissage et je suis choyée de la confiance que l’on me porte.

Merci à Mlle C. qui savait faire rêver les enfants et leur apprendre à vouloir se dépasser… »

Félicitations à Mylène pour cette carrière riche et diversifiée. Et que cela continue!

Nous nous sommes récemment entretenus avec elle, qui nous expliquait que son personnage dans Alertes se retrouvera dans de beaux draps.