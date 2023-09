Alertes : Lili-Rose se retrouvera dans de sales draps cette saison

En raison de la diffusion de deux épisodes de la nouvelle série Sorcières la semaine dernière, Alertes débute une semaine plus tard que prévu, soit le lundi 18 septembre.

Nous avons récemment discuté avec l'actrice Mylène St-Sauveur qui nous promet un début de saison endiablé. « On suit deux enquêtes en parallèle », nous dit-elle. « La brigade anti-gang suit une gang de motards : il y a un motard qui est sorti de prison et il y a un attentat contre son fils. Puis, l'escouade Cerbère, elle, enquête sur une disparition sur une ferme [les images que nous avons vues à la fin de la saison]. »

Précisons que l'actrice nous disait que le personnage du motard en question, incarné par un grand acteur, allait faire jaser. Apprenez-en plus ici.

Comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce, Lili-Rose sera en très mauvaise posture cet automne. « Mon personnage va effectivement vivre des moments critiques, parce qu'il y a des problèmes de communication et de confiance au sein même de la Sécurité du Québec », nous raconte-t-elle.

« Lili-Rose c'est une fille très droite, qui aime quand les gens suivent le protocole, et là ce ne sera pas le cas pour certaines enquêtes. Il y a des gens qui vont cacher des choses et ça ne lui plaira pas. Elle va se mettre un peu dans le pétrin. Elle sera en danger dans la deuxième partie de la saison automnale. » On peut s'attendre à ce que cette situation avec Lili-Rose soit au coeur de la dernière intrigue de la saison, avant l'hiver.

Mylène St-Sauveur nous dit aussi avoir dû faire de « grosses cascades » dans Alertes cette année. « Ce n'était pas évident parce que c'est le genre d'affaires qu'on ne répète pas tant que ça, vu la rapidité des tournages. Mais, c'a été vraiment l'fun. »

Aussi, elle nous précise qu'elle et d'autres membres de la distribution ont pu assister à de vraies opérations avec le SPVM récemment. « Une opération de perquisition : on est allé arrêter cinq jeunes hommes avec eux. Voir le SWAT défoncer les portes d'entrée, c'était vraiment impressionnant. On est allé aussi aux enquêtes de nuit. On a vu des scènes de crime, c'était vraiment confrontant, mais très formateur. »

Alertes sera de retour pour la seconde moitié de sa troisième saison le lundi 18 septembre à 21 h sur les ondes de TVA.