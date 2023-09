Alertes : Vous risquez d'être remué par le personnage joué par Patrick Labbé

Alertes sera de retour la semaine prochaine et la saison s'amorcera sur les chapeaux de roues alors que nous suivons deux enquêtes simultanément, l'une menée par la brigade anti-gang et l'autre par l'escouade Cerbère.

L'anti-gang s'intéressera à un attentat perpétré contre le fils du motard Black Bird Bouchard.

Rencontrée lors du lancement de TVA, Mylène St-Sauveur dit avoir été bien impressionnée par le jeu de Patrick Labbé, qui personnifiera le dangeureux criminel.

« Il est rentré dans son personnage. Il imposait tellement le respect. Des fois, à la fin des scènes, il improvisait des répliques et ça faisait que nous, on avait la chienne », dit-elle.

« Nous, en tant qu'enquêtrice, il fallait garder le dessus, mais c'était vraiment impressionnant », raconte-t-elle.

Son look est aussi bien différent de celui du psychiatre Philippe Dupéré dans STAT, comme vous pouvez le constater sur l'image en entête.

Plusieurs autres acteurs connus figureront au générique de cette prochaine saison d'Alertes. Découvrez leur identité ici.

Mylène St-Sauveur indique avoir pu récemment participer à de vraies opérations du SPVM. « Une des opérations était une perquisition. On est allé arrêter cinq jeunes hommes. Voir le SWAT défoncer des portes d'entrée, c'était vraiment impressionnant. On est allé aussi aux enquêtes de nuit. On a vu des scènes de crime, c'était vraiment confrontant, mais très formateur », indique la comédienne.

Alertes revient le 18 septembre prochain à 21 h sur les ondes de TVA.