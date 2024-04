Mathieu Baron partage une photo craquante avec son nouveau-né

Le 15 février dernier, Alexandra de Simon, la conjointe de Mathieu Baron, a donné naissance à leur premier enfant. Voyez l'annonce de la naissance ici.

Le poupon, un garçon, se prénomme Cooper.

Voilà que le fier papa dévoile des images sur sa page Instagram.

Dans la plus récente, on peut voir le papa enlacer son fils. Il écrit : « My boy ♥️ »

On peut sentir tout l'amour qui émane de cette magnifique photo, que vous pouvez voir ci-dessous.

Plus bas, vous pouvez aussi voir une photo des parents avec leur enfant. Une superbe famille!

Nous leur offrons nos voeux renouvelés de bonheur.

Rappelons que nous avons pu suivre Mathieu Baron dans un périple de l'autre côté de l'océan dans le magnifique documentaire Retrouvailles à l'italienne.

Par ailleurs, sachez qu'on retrouvera bientôt Mathieu Baron dans la quotidienne Indéfendable, alors que son personnage aura à intervenir dans des circonstances pour le moins défavorables. On vous en parle ici.