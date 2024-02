Photo : Mathieu Baron et son amoureuse maintenant parents

Le comédien et animateur Mathieu Baron et sa conjointe, Alexandra de Simon, confirment aujourd'hui l'arrivée de leur premier enfant, un petit garçon.

La magnifique maman a donné naissance le 15 février 2024.

Le petit porte d'ailleurs un prénom assez original, Cooper Baron.

La maman a confirmé ma nouvelle sur ses réseaux sociaux, en écrivant ceci : « Mon fils, mon sang et l’amour de ma vie.

Maman et papa t’aiment tellement fort aucun mot pour décrire l’amour que nous avons pour toi. Le plus beau jour de ma vie, je me sens complète et épanouie.

Je t’aime à l'infini mon petit cœur ✨ »

Voyez l'image qu'elle a partagée ci-dessous.

Nous offrons nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents et tous nos voeux de bonheur.

Rappelons que nous pouvons voir Mathieu Baron actuellement dans le documentaire Retrouvailles à l'italienne à Canal Vie, où nous pouvons faire la connaissance de sa famille outre-mer. Dans ce concept, Mathieu a évoqué avec beaucoup d'émotion le changement de vie qu'il a opéré avec sa conjointe et l'arrivée prochaine de son premier enfant, tellement désiré.

Notons que le comédien a annoncé une autre formidable nouvelle dernièrement.