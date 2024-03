De graves ennuis de santé pour Lapointe dans Indéfendable?

Jeudi, dans Indéfendable, nous avons pu voir que Me Lapointe (Michel Laperrière) était suivi par un mystérieux inconnu au regard malin. Celui-ci a finalement crevé les pneus de sa voiture puis a laissé une note sur le pare-brise sur laquelle on pouvait lire le mot « Assassin » en lettres rouges.

Les téléspectateurs croient que cette menace pourrait être en lien avec une ancienne cause que l'avocat aurait perdu. Comme le procès d'Elena Panepinto a été mentionné en marge du procès de Me Biron, les fans font des liens et croient qu'un membre de la famille de la dame qui s'est enlevée la vie pourrait bien être responsable de cette tentative d'intimidation.

Les choses n'iront pas en s'améliorant dans ce dossier, même qu'une bombe lacrymogène éclatera au cabinet et Lapointe subira une attaque au couteau. Maxime (Mathieu Baron) sera inquiet pour ses amis, qui continuent de travailler au bureau malgré le danger.