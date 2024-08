Maripier Morin fête 4 ans de sobriété avec une formidable photo avec ses enfants

Maripier Morin souligne cette semaine ses quatre ans de sobriété, un jalon important dans sa vie. Nous en profitons d'ailleurs pour la féliciter en ce sens!

Pour marquer ce moment important, celle-ci a fait une publication sur ses réseaux sociaux.

Elle écrit : « 4 ans, Déjà..

4 ans que j’ai fait le choix d’arrêter de consommer.

Dans les fraternités, on nous parles des promesses, et des cadeaux de rétablissements.

Et bien sachez que ce ne sont pas des légendes et qu’ils arrivent bel et bien.

Margot, Henri, vous êtes certainement mes plus beaux cadeaux. Plus beau que tout ce que j’aurais pu souhaiter.

Malgré les épreuves que la vie continue de mettre sur mon chemin, je sais maintenant que 24h à la fois, tout est possible.

Merci et Bravo mon amour pour ton 4 ans. Grâce à toi, le quotidien est plus lumineux. »

La publication est accompagnée d'une superbe photo avec ses enfants, que vous pouvez voir ci-dessous.

Rappelons que Maripier Morin et Jean-Philippe Perras ont récemment accueilli un nouveau membre dans leur famille, le petit Henri. Voyez l'annonce de la naissance en images ici.

Cette semaine, Jean-Philippe Perras lançait une nouvelle chanson avec son duo Gustafson, un hymne heureux sur la famille que vous pouvez écouter ici.

Notons que Maripier Morin fera bientôt un retour dans la grande famille d'Occupation Double. Les détails sont ici.