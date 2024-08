Jean-Philippe Perras lance une nouvelle chanson avec son groupe Gustafson

Adrien Bletton et Jean-Philippe Perras, avec leur groupe musical Gustafson, lancent cette semaine une première chanson de leur album à paraître, un hymne dansant qui s'intitule « Auguste en juillet ».

Il s'agit d'un premier extrait avant la sortie de l'album Sourire aux anges le 6 septembre prochain. Découvrez-le ci-dessous.

Sur ses réseaux sociaux, le duo écrit : « C’est une chanson écrite pour Auguste le fils d’Adrien, mais aussi pour Margot, Solange et Henri, le reste de notre tribu. Petit hymne à l’enfance, aux ailes qui nous poussent lorsqu’on accueille un enfant et qu’on a parfois du mal à garder déployées. C’est simplement l’arrivée d’un enfant qui donne envie de célébrer tout ce qu’il y a de plus beau en nous et autour de nous. »

Écoutez la chanson ci-dessous et vous constaterez rapidement que celle-ci donne envie de sourire et de se déhancher.

Au lancement de l'album s'ajoutent quelques premières dates pour Sourire aux anges sur scène, au Bistro L'ange cornu de l'Assomption le 21 août 2024, au Théâtre Petit-Champlain de Québec le 29 mai 2025 et le 15 novembre 2025 à la Salle Pauline-Julien de Montréal.

À PROPOS DE GUSTAFSON

C’est l’histoire de deux amis qui deviennent frères. L’histoire de deux jeunes étudiants à l’école nationale de théâtre qui se rencontrent un soir de party et s’inventent un band. Ça fait plus de 10 ans maintenant que Jean-Philippe Perras et Adrien Bletton creusent le sillon de la chanson. De façon indépendante le duo a lancé le EP Courir dans le noir (2015) le singles Olivia (2016) et le diptyque Fantassins I et Fantassins II (2018). Arriva un premier album titré Le Magnifique (2021) et ensuite la chanson Césario (2022) déposée sur les plateformes, qui avait été composée pour « La nuit des rois » une pièce présentée au TNM dans laquelle la paire de compositeurs était sur scène à la fois acteurs et musiciens. Gustafson c’est cette musique, une entité vivante, qui lie Jean-Philippe et Adrien. Une façon de dire (ou de chanter) cette envie de vivre très fort et de pleurer doucement. Une quête de lucidité dans ce monde qui semble de plus en plus leur échapper. Le 6 septembre leur deuxième album paraitra, il a pour titre Sourire aux anges.

Rappelons que nous avons pu voir récemment Jean-Philippe Perras dans les dernières saisons de L'empereur et Nuit blanche. Espérons pouvoir le retrouver rapidement dans un nouveau projet télévisuel. Pendant ce temps, l'artiste profite de sa petite famille, qui s'est agrandie dernièrement avec la naissance d'un petit garçon, Henri.