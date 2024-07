Maripier Morin a accouché : Découvrez le nom de son poupon

C'est le papa, Jean-Philippe Perras, qui a annoncé sur les réseaux sociaux lundi que son amoureuse, Maripier Morin, avait donné naissance à leur deuxième enfant ce week-end à l'hôpital Brome Missisquoi Perkins.

Le nouveau-né dans la famille Morin-Perras se prénomme Henri.

Précisons que Jean-Philippe et Maripier sont aussi les parents de la petite Margot, deux ans.

L'acteur avait des mots extrêmement doux pour sa conjointe. Lisez le tout ici :

« Elle a la force des rafales et le courage d’y faire face. Femme, maman, monument, mon amoureuse a accouché de ce 2e petit miracle samedi dernier, Henri. Ma jauge à admiration envers sa personne vient d’exploser. Encore un énorme merci à toute l’équipe du département de natalité de l’hôpital Brome Missisquoi Perkins pour la chaleur, le professionnalisme et l’accompagnement. @lyndadoulafranklin , douceur, bienveillance, mère-confiance, merci pour une deuxième fois. Margot, mon amour, on va en découvrir de belles choses avec ton petit frère. Bravo et merci encore @maripiermorin . »

Voyez des photos de famille ci-dessous.

