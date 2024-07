Maripier Morin renonce à l'un de ses projets

Comme on le sait, l'horaire de Maripier Morin se remplit progressivement de projets diversifiés depuis son retour dans la lumière. Voilà pourquoi celle-ci annonce cette semaine devoir renoncer à l'un d'eux, avec le coeur gros.

En effet, celle-ci a pris la décision de quitter l'animation du podcast Grains d'espoir, un balado qui aborde plusieurs sujets en lien avec la dépendance et le rétablissement. Elle cède d'ailleurs son siège à Ève Salvail, que nous avons pu voir dans la plus récente saison de Big Brother Célébrités, qui complètera le trio formé également d'Angelo Rubino et Jean-Claude Télémaque. Ève Salvail était déjà associée au Pavillon Pierre Péladeau, un centre de désintoxication pour hommes, ce qui en fait la successeure parfaite.

C'est au micro du balado que Maripier Morin a fait cette importante annonce.

Elle explique sa décision ainsi : « je suis rendue à un point dans ma vie où je ne peux pas donner toute la responsabilité de mon rétablissement à un podcast. Je trouve que c'est beaucoup. Puis j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus dans l'anonymat. C'est la raison pour laquelle je vais prendre une petite distance avec le podcast. »

Elle a toutefois tenu à rendre à César ce qui revenait à César : « Je me sens habitée d'une énorme fierté. Un grand sentiment de gratitude, aussi, d'à quel point ce projet-là a résonné, d'une part, chez les gens. À quel point, moi ça m'a fait grandir, à quel point j'ai rencontré des gens extraordinaires, puis à quel point ça m'a ancrée dans mon rétablissement. »

Rappelons que dès l'automne, nous pourrons retrouver Maripier Morin à l'animation d'une importante téléréalité, qui la fait revenir à ses premières amours. Voyez de quoi il s'agit juste ici. Plus encore, elle poursuivra son mandat du côté de la radio, sur les ondes de WKND.

Par ailleurs, l'animatrice et comédienne est enceinte de son deuxième enfant, un garçon, qu'elle attend dans les prochains jours avec son conjoint Jean-Philippe Perras. La petite Margot va devenir grande soeur! ❤️