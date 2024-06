Maripier Morin retrouve un mandat d'animation à la télé et pas n'importe lequel!

C'est avec surprise que nous apprenons ce mercredi que Maripier Morin fera un retour à l'animation télévisée et pas pour n'importe quelle émission!

En effet, Noovo annonce avoir recruté la star pour animer OD Tentations au Soleil, une nouvelle mouture de l'émission culte qui verra le jour sur CRAVE à la fin de l'année.

Il s'agit donc non seulement d'un retour à l'animation, mais aussi d'un retour aux sources pour Maripier Morin qui fut l'une des candidates les plus marquantes d'Occupation Double, dans ses premières versions.

Dans OD Tentations au Soleil, d’anciens participants d’Occupation Double tenteront à nouveau de trouver leur partenaire idéal, sous le chaud soleil du Mexique, en se prêtant à des défis sensuels, des escapades passionnelles et des activités piquantes! À l’issue de l’aventure, le couple qui réussit à convaincre les autres candidats de sa compatibilité amoureuse remporte le grand prix d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.

« Je suis fière et emballée de me joindre à ce projet avec une superbe équipe pour créer et présenter une émission hautement divertissante et rafraîchissante », souligne Maripier. « Me replonger dans l’univers d’Occupation Double, là où tout a commencé pour moi, presque 20 ans après y avoir participé, était tout naturel et surtout emballant! Mon empathie et mon affection pour les candidats vont certainement guider mon animation et mes interactions avec eux. Avec ce projet, que j’ai accepté sans aucune hésitation, j’ai envie de m’amuser et de rendre le tout excitant autant pour les candidats que pour le public! »

OD tentations au soleil est produit par les Productions J en collaboration avec Bell Média. Il s'agit du premier réseau à refaire confiance à l'animatrice depuis ses déboires il y a quelques années. Radio-Canada avait aussi osé avec un rôle en fiction, dans À coeur battant.

Depuis un an, elle anime à WKND 99,5 FM Montréal l'émission « On part ça d'mëme. »