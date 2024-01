Marina Orsini en deuil

L'actrice et animatrice Marina Orsini a annoncé une bien triste nouvelle cette semaine.

La coiffeuse de plateau Marie-France Cardinal est décédée en début d'année. « Sa lutte avec le cancer est terminée. Elle est finalement en paix. 🙏 », écrivait sa fille sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Marina Orsini indique ceci sur Instagram : « Belle Marie France…❤️

Que de beaux moments passés ensemble au fil des décennies. Ta complicité, gentillesse, beauté, tes lèvres rouges, ton regard espiègle et séduisant…tout restera dans mon cœur et ma mémoire. Bon voyage au pays des merveilles.🕊️

Bon repos.🌹🥂 »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Plusieurs membres du milieu artistique ayant pu collaborer avec elle au fil des années ont commenté la publication de la comédienne.

Benoit McGinnis écrit : « Ohh elle est décédée … triste nouvelle. Je t’embrasse Marina ❤️ ». Maxim Roy indique ceci : « Hein?! Non non non…. 😢💔 », alors que Debbie Lynch-White indique : « Ah non……😢 » et Marilou Morin dit : « Quoi!!!!? Ooooh nooon nononon 🥺 ».

Elle a travaillé sur plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques, dont la série Le 7e round ainsi que les films Chasse-Galerie : La légende et Liste noire.

Précisons que Marie-France Cardinal avait remporté un prix Gémeaux en 2003 pour son travail sur Jean Duceppe, Le chemin de la scène.

Nous offrons à Marina Orsini, à la famille et aux proches de la défunte nos plus sincères condoléances.

En ce qui concerne Marina Orsini, elle est toujours à l'animation de l'émission de cuisine quotidienne 5 chefs dans ma cuisine à ICI Télé. La quatrième saison sera de retour le lundi 15 janvier à 11 h 30.

Tel que le titre l’indique, Marina est entourée chaque semaine, dans cette émission, de cinq chefs, un par jour, pour cuisiner deux recettes savoureuses.

Sachez également que vous pourrez voir Marina Orsini faire une apparition dans les nouveaux épisodes de La petite vie, qui seront bientôt diffusés sur ICI Télé. Les détails à ce sujet sont ici. Il s'agit d'un court retour à la fiction depuis le téléroman Une autre histoire. Nous espérons la retrouver bientôt dans un rôle plus substantiel.