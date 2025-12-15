Marie-Mai répond avec franchise aux commentaires désobligeants sur son poids

Cette semaine, l’animatrice et chanteuse Marie-Mai était de passage au balado Étienne te ramène, où elle s’est ouverte avec franchise sur plusieurs aspects de sa vie personnelle et professionnelle.

À un moment au cours de l’entrevue, l’interprète de « Mentir » s'est confiée avec diligence et franchise sur son poids et les nombreux commentaires désobligeants qui en découlent, sur les médias sociaux. Elle explique :

« J’ai pris du poids. And I love it. Mais ce qui est fou là, c’est que parce que j’ai pris du poids, là les commentaires des femmes c'est : Marie-Mai elle se met ben trop d’affaires dans la face! Je suis comme : Ah mon Dieu, c'est du gras! J'en ai autour du bras, j'en ai sur le c**, j'en ai sur le ventre! Pour sûr que dans la vie, si je voulais me refaire la face, je dirais : Mets-moi s'en partout! »

On apprécie grandement l'ouverture et le lâcher prise de Marie-Mai, qui défie les standard et les commentaires peu flatteurs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Alors que les personnalités connues sont plus que jamais scrutées à la loupe, de voir une artiste aussi populaire prêter de telles confidences avec une telle liberté résonnera assurément dans de nombreux foyers.

Au cours de l'entrevue, l'animateur, qui sera collaborateur dans la nouvelle émission de Jean-Philippe Dion cet hiver (les détails ici) a également demandé à la principale intéressée comment elle entrevoyait les critiques sur sa carrière, elle qui s'est lancée dans la musique country. Sans filtre, Marie-Mai rétorque, dans un éclat de rire :

« Ben c'est quoi la différence avec le reste de ma carrière? »

Quoi qu'il en soit, nous pourrons suivre Marie-Mai tout l'hiver à la télé, alors qu'elle reprend son poste à l'animation de Big Brother Célébrités. Pour une 6e saison, la maison des alliances et trahisons promet une cuvée plus intense que jamais, mue par l'appétit des téléspectateurs pour la téléréalité québécoise. Une première célébrité a d'ailleurs été dévoilée la semaine dernière. Découvrez ici les prédictions des téléspectateurs quant au reste de la distribution.

Big Brother Célébrités reprend les ondes de Noovo dès le 11 janvier 2026, à compter de 18 h 30.