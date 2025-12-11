Les téléspectateurs croient avoir deviné l'identité d'un participant de Big Brother Célébrités 6

Lors de la diffusion du Noovo réveillon dimanche dernier, une première bande-annonce de la sixième saison de Big Brother Célébrités a été diffusée et dans celle-ci, on pouvait apercevoir certaines ombres de futurs participants.

Les téléspectateurs croient avoir reconnu certaines vedettes québécoises qui se joindront à l'aventure en janvier.

Parmi celles-ci, on retrouve l'humoriste Matthieu Pepper. Par contre, celui-ci a nié la rumeur au micro de Véronique et les Fantastiques cette semaine. « Ça serait mal me connaître que de penser que oui », a-t-il indiqué. Ensuite, l'équipe a confirmé qu'il était booké pour le 22 janvier prochain pour une présence à l'émission, ce qui confirme qu'il n'y participera pas. À moins bien sûr que tout cela soit un coup monté pour nous surprendre le 11 janvier prochain... 🧐 À suivre!

Parmi les autres propositions du public, on retrouve l'actrice Noé Lira ainsi que Cath F d'OD Mexique et du Calendrier de l'avent.

Certains autres détectives du web ont cru voir Marguerite D’Amour, la fille de Normand D'Amour, qui a déjà confirmé sa présence dans la maison de Big Brother cette année. Ce serait certainement bien intéressant de voir un duo père-fille à l'émission!

Le public est aussi convaincu (et nous aussi!) que Jacob Moisan, qui s'est fait prendre dans Big Brother : Le piège, a été invité à vivre l'expérience, pour vrai cette fois.

Roxane Bruneau a aussi été mentionnée comme une potentielle participante à l'aventure, tout comme l'humoriste Douaa Kachache et l'influenceur Karl Hardy.

Notons que l'identité d'une deuxième célébrité sera révélée dans l'émission spéciale des Gérants d'estrade le 4 janvier prochain. Le public aura-t-il vu juste?