Marie-Claude Savard délaisse l'animation de cette populaire émission

Plus que tout autre média, la radio est particulièrement propice à des changements soudains au sein de la programmation et des artisans y oeuvrant, en témoigne le congédiement médiatisé de Patricia Paquin, survenu l'an dernier.

Cette semaine, un nouveau revirement de situation a été dévoilé et viendra assurément bouleverser les habitudes d'écoute des auditeurs. En effet, Marie-Claude Savard, qui coanimait depuis sept ans Ça rentre au poste sur les ondes d'Énergie, aux côtés de Sébastien Trudel et Mario Tessier, a annoncé qu'elle quittait l'émission.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Marie-Claude déclare alors :

« ✨ Un nouveau chapitre excitant commence! ✨

Après sept années inoubliables à Ça rentre au poste, entourée de rires, de complicité et de moments incroyables, j’ai pris une décision importante pour mieux concilier travail et famille. Avec deux jeunes enfants, il était essentiel pour moi de trouver un horaire qui me permette de passer davantage de temps avec eux, tout en poursuivant ma passion pour la radio. »