Marie-Claude Savard fait de bouleversantes confidences : « Je ne méritais pas une famille »

Ce vendredi, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient pour la toute première fois sur le plateau de Ça finit bien la semaine l'animatrice Marie-Claude Savard.

Celle-ci est notamment revenue sur un passage marquant de son tout nouveau livre à saveur biographique, Intemporelle. Dans ce roman, Marie-Claude y fait de touchantes révélations sur la maternité, elle qui a essayé pendant de nombreuses années divers programmes de fertilité, sans succès, qu'elle associe au fait d'avoir eu une enfance pas évidente.

Elle confie :

« Moi j'ai été tellement des années à me piquer partout et essayer de figurer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Puis je pense que chaque parcours est différent, mais dans mon cas, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un bureau de thérapeute et elle me dit : "On va essayer d'aller voir ce qui se passe dans ta tête." Ce que je me disais dans ma tête, c'est que je ne méritais pas une famille, parce que je n'avais pas réussi à sauver la mienne. C'est des mots puissants qu'on reçoit et là je me suis rendu compte que les choses qui se passent dans notre tête ont un impact sur notre physique. C'est pas séparé tout ça. [...] On peut passer par notre tête pour aider notre corps. »

C'est finalement à 44 ans que Marie-Claude a pu goûter à la joie de donner naissance à son premier enfant, la petite Charlotte. L'animatrice de Ça rentre au poste, sur les ondes d’Énergie, révèle ensuite la relation qu'elle entretient avec sa progéniture, avec une belle autodérision :

« Ma fille m'appelle "sa vieille mère". Je trouvais que c'était important, elle, qu'elle sache qu'elle vient de la fertilité et tout ça. Donc je lui explique tout le temps son histoire. À un moment donné, elle me dit : "Mais maman, pourquoi donc, ça a pris tant de temps. Je dis : "Ça a pris du temps pour mille et une raisons." Elle me dit : "Est-ce que t'es vieille? Je dis : "Oui, oui, complètement." »

On adore cette belle complicité mère-fille!

Notons que Marie-Claude Savard a récemment lancé une plateforme axée sur le bien-être, qu’on vous invite à découvrir ici.

L'émission Ça finit bien la semaine sera de retour en janvier prochain, pour la suite de la 15e saison. Découvrez quand dans notre calendrier télévisuel.