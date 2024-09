Marie-Claude Savard lève le voile sur son nouveau projet

Un peu plus tôt cette semaine, Marie-Claude Savard titillait ses abonnés sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo bien mystérieuse, dans laquelle on découvrait les coulisses de ce qui semblait être une séance photo. Le tout, avec en légende une mention nous incitant à patienter, en vue d'une annonce à venir. Notre curiosité était assurément piquée!

Fort heureusement, l'attente n'aura pas été trop longue, car l'animatrice a révélé ce vendredi la nature de son projet secret : elle a écrit un nouveau roman! Intitulé Intemporelle, ce 3e ouvrage se veut le récit d'une vie dans laquelle elle a su apprendre à retourner dans son passé pour s'épanouir et se réinventer sous l'oeil du public. Elle y aborde également le tabou de la maternité au coeur de la quarantaine, ainsi que la perte tragique de ses parents. Avec Intemporelle, Marie-Claude souhaite prouver qu'il est possible de mener un quotidien plus riche en embrassant pleinement chaque étape de la vie. Voyez la sublime couverture ci-dessous :