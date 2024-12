Luce Dufault et sa fille Lunou Zucchini font équipe dans un nouveau projet

Depuis son passage à Star Académie en 2021, où elle était parvenue à se rendre jusqu'en demi-finale, Lunou Zucchini a su se tailler une belle place dans le paysage musical d'ici. Sa maman, Luce Dufault, n'avait d'ailleurs eu que de bons mots à l'égard de sa progéniture, à l'époque. C'est à lire ici.

Depuis, Lunou enchaîne les apparitions médiatiques ici et là, devenant même l’une des collaboratrices régulières à Belle et Bum, insufflant du même coup un vent de jeunesse à l'émission de Télé-Québec. Les détails dans cet article. En outre, son dernier projet en date constitue en fait une jolie collaboration musicale avec sa mère, soit une chanson destinée à un album rendant hommage à l'artiste innu Florent Vollant. Le simple, qui est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute, est le premier d'une série de 15, où des artistes tels Elisapie, Vincent Vallières et Richard Séguin ont accepté d'interpréter les plus grands classiques du répertoire de Florent, dans la langue innue.

La chanson sur laquelle Lunou et Luce ont uni leurs voix, « Eku mamu », est parue il y a plus de 15 ans, en 2009. Elle évoque l'amour et l'espoir de la plus belle des façons. Vous pouvez écouter un extrait du duo ci-dessous :