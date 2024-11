L’indétectable : Sophie Nélisse en vedette dans un nouveau suspense

ICI TÉLÉ annonce ce mardi une nouvelle série qui mettra en vedette l'actrice Sophie Nélisse.

Présentement en tournage, le suspense s'intéressera à une réalité qui est à nos portes : les « deepfake » indétectables : Des vidéos qui mettent des humains en scène peuvent être entièrement générées par l’intelligence artificielle avec une précision troublante. À qui accorder sa confiance quand le mensonge est parfait ?

Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard-Dansereau, le trio derrière Aller simple, signent la série.

En plus de Sophie Nélisse, la distribution comptera Pierre Curzi, Lynda Johnson, Louis-David Morasse, Xavier Malo, Pierre-Paul Alain, Kevin Houle, Stéphane Jacques, Ève Lemieux, Younes Bouab, Wiam Mokhtari, Frédéric Gilles, Dave Dimak, Jade Hassouné, Shadi Janho, David Noël, Geneviève Rochette, Carmen Ferlan et Boumalki Mehdi.

L’intrigue se présente comme suit : Pour Stéphanie (Sophie Nélisse), vingt-cinq ans, la vie bascule le jour où une vidéo compromettante et humiliante de sa mère (Lynda Johnson) devient virale. Stéphanie est convaincue que cette vidéo, qui a anéanti la carrière politique de celle-ci, et mis à mal son puissant clan familial, est fausse. Et ce malgré l'avis de tous les experts qui certifient son authenticité. Mais qui aurait fabriqué ce faux, et pourquoi? Alors que rien ne l’y prédispose, Stéphanie, qui n’a aucun talent pour le mensonge, qui n’est ni espionne ni policière, se fait engager sous une fausse identité au sein d’une start up qu’elle soupçonne d’avoir les capacités technologiques de créer des hypertrucages indétectables. Entraînée malgré elle dans un dangereux complot aux ramifications internationales, Stéphanie va découvrir que la vérité n’est pas là où elle l’attendait et que les mensonges parfaits se paient très chers.

Les 6 épisodes de 60 minutes seront disponibles au printemps sur ICI TOU.TV EXTRA et diffusés sur ICI TÉLÉ pendant la saison 2025-2026.