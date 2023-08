Cette jeune actrice d'Indéfendable et Fugueuse hospitalisée : elle lance un cri du coeur

Depuis mercredi dernier, Lili-Ann De Francesco, que les Québécois ont connu à La voix, est clouée dans un lit d'hôpital.

Dans une publication sur Instagram, elle écrit ceci : « Actuellement dans un lit d'hôpital pour des problèmes d'estomac car j'ai attendu trop longtemps pour obtenir de l'aide 😟

Je vais bien mais je suis ici depuis mercredi soir et malheureusement je dois rester encore quelques jours ! Tout cela pour dire : ne prenez pas votre santé pour acquise ! C’est ce que j’ai fait et maintenant j’en paie le prix 😣

Prenez soin de vous mes amours ❤️ Vous êtes la priorité quoi qu'il arrive ❤️ [traduit de l'anglais] »

Samedi, elle indiquait avoir été opérée : « Je suis okay, mais ça fait très mal. Je vous tiendrai au courant, mais je vais bien ».

Puis, le lendemain, elle disait ceci à ses abonnés : « [...] On se croise les doigts que demain je vais être de retour à la maison. Je peux enfin manger et boire de l'eau alors on est sur la bonne voie! yay! »

En plus d'une carrière musicale, Lili-Ann De Francesco a aussi joué plusieurs rôles au petit écran, dont Mercedes dans la première saison d'Indéfendable. On a aussi pu la voir dans Fugueuse et Mon fils.