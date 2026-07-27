Lili-Ann De Francesco de La voix pose avec son conjoint connu

Lili-Ann De Francesco, que le public a découvert à La voix en 2015, attend son premier enfant. Elle en est à sa 30e semaine de grossesse.

Ce lundi, la chanteuse a partagé une photo d'elle en compagnie de son amoureux, Jey Fournier. Ce dernier célèbre son anniversaire en ce 27 juillet.

« Bonne fête à ma personne préférée. Plan de la journée : @clubmedturkoise », écrivait-elle en accompagnement de l'image, en story sur ses réseaux sociaux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Nous souhaitons de bonnes vacances aux amoureux!

Jey Fournier est connu, notamment pour ses capsules humoristes virales. Il voyage à travers le Québec avec son premier spectacle, Attends, et on peut l'entendre en tant que collaborateurs à l'émission de Phil Roy, Un peu, beaucoup, passionnément, tout l'été, sur les ondes de Rouge.

De son côté, Lili-Ann De Francesco continue de donner des spectacles, même enceinte. Voyez-la d'ailleurs s'époumoner, au bas de l'article, il y a deux semaines lors d'une représentation extérieure. Rappelons que Lili-Ann est aussi actrice. On a pu la voir notamment dans Indéfendable, Mon fils, Fugueuse ainsi que dans un premier rôle au cinéma dans le film La chute de Sparte.